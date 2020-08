Recuperado, Cauan pede desculpas por debochar do coronavírus: Ignorância que eu paguei caro

Recém curado do coronavírus, sertanejo que chegou a ter 75% dos seus pulmões contaminados, zombou do vírus antes de contrair a doença. “deem a importância que a Covid merece”, diz agora o sertanejo edit

247 - o cantor Cauan Máximo, da dupla com Cleber, pediu desculpas publicamente após zombar do coronavírus e na sequência contrair o vírus. O sertanejo chegou a ficar em estado grave e ter 75% dos seus pulmões contaminados pela doença.

“Eu me arrependo. Aquilo foi uma infelicidade muito grande. Uma ignorância que eu paguei caro. Eu quero pedir desculpas mesmo e me retratar, me retratar como? Pedindo que as pessoas deem a importância que a doença merece, a importância que a Covid merece”, disse em entrevista ao Fantástico, como reproduziu o portal G1.

Em março, o sertanejo postou um vídeo zombando da doença e foi duramente criticado nas redes. “ "vem em nós, coronavírus".





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.