Rede de Proteção de Jornalistas e Comunicadores será lançada no Brasil

247 - O Instituto Vladimir Herzog lançará no dia 19 de agosto juntamente com a Artigo 19 a Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores. A Rede é fruto da articulação de dezenas de jornalistas, comunicadores, entidades representativas e coletivos de mídia ligados à defesa da liberdade de expressão, presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.



A iniciativa tem como objetivo acolher denúncias de ataques e de ameaças a jornalistas, comunicadoras e comunicadores, que têm aumentado espantosamente nos últimos anos no Brasil e ainda são subnotificadas.



De acordo com o instituto, "as ameaças, violências e intimidações contra estes profissionais devem ser rechaçadas pela sociedade, pois sem o livre exercício do jornalismo e da comunicação, não há democracia possível". "O direito de acesso à informação, de participação social e política dependem do trabalho dessas pessoas", afirma.

O site da Rede , ainda em construção, terá uma biblioteca com materiais específicos sobre proteção e segurança como cartilhas, livros, artigos e vídeos.

O lançamento online será transmitido pelo YouTube do Instituto Vladimir Herzog no dia 19 de agosto às 19h30 e contará com a presença de figuras importantes para o jornalismo e a comunicação.

