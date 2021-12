Redes bolsonaristas atacam passaporte da vacina em redes sociais

O movimento virtual ocorre em sincronia com os ataques que o presidente Jair Bolsonaro fez contra as vacinas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - As redes bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram voltaram a ser inundadas nesta quinta-feira (02) por mentiras e conspirações contra vacinas para Covid-19. Desta vez, o foco das postagens é a nova variante do coronavírus, a Ômicron, informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no O Globo.

O movimento virtual ocorre no momento em que Bolsonaro voltou a atacar as vacinas em duas ocasiões nesta quinta-feira, o pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que seja adotado o passaporte vacinal para a entrada de estrangeiros no Brasil.

Horas após a nota da Anvisa, participantes de um grupo bolsonarista no Telegram com mais de 43 mil membros começaram a disseminar vídeos e conteúdos contrários ao passaporte.

PUBLICIDADE

“Sem medo de errar, podemos chamar de NAZISTAS todos os defensores do chamado passaporte sanitário”, destaca outra mensagem disseminada amplamente entre bolsonaristas.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE