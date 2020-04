Redes sociais pedem Lula no Roda Viva

Revista Fórum - A reação negativa da jornalista Vera Magalhães, apresentadora do programa Roda Viva, diante da postura diplomática do ex-presidente Lula e do governador de São Paulo, João Doria, fez as redes sociais pedirem a participação do ex-líder sindical no programa de entrevistas.

A tag #LulaNoRodaViva ocupou os assuntos do momento no Twitter na tarde desta quinta-feira (2) em razão dos comentários da jornalista, que foi criticada até mesmo pelo editor do The Intercept, Glenn Greenwald.

Vera chega de ódio.

Vc não consegue ser melhor que isso?



Ideologias não são mais importantes que a vida.



LULA TEM RAZÃO #LulaNoRodaViva #UniaoPelaVida — 🇧🇷🇻🇳🚩💃A máscara da familícia hipócrita caiu (@jojoletthy) April 2, 2020

o @AttuchLeonardo está sugerindo a tag #LulaNoRodaViva, mas ali só entra brother. o próximo é ronaldo caiado — cynara menezes (@cynaramenezes) April 2, 2020

Agora Vera Magalhães deveria receber @LulaOficial no Roda Viva para debater o assunto!#LulaNoRodaViva pic.twitter.com/zmdSI2LOzr April 2, 2020

