RedeTV!, abrigo de bolsonaristas, zera audiência com nova programação

A emissora não teve índices tão baixos nem mesmo com a sua proliferação de horários vendidos ao decorrer do dia edit

247 - A RedeTV!, emissora conhecida por dar destaques para Bolsonaristas como Luís Ernesto Lacombe, conseguiu um feito raro nesta sexta-feira (16). Segundo reportagem do TV Pop, em mais um capítulo de sua nova grade de programação, a emissora decidiu apostar em um torneio asiático de luta livre depois do programa de Amaury Jr., que evidentemente tem público majoritariamente feminino. A estreia do RedeTV! Extreme Fighting sequer pontuou na audiência da Grande São Paulo. Entre 23h30 e 0h20, horário em que as disputas do One Championship estiveram no ar, a rede de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho marcou 0,0 de média — o tão temido traço literal.

A reportagem informa que o programa conduzido por Jaqueline Batista e Marcelo do Ó herdou 0,3 ponto de Amaury Jr. e imediatamente caiu para 0,2. Dois minutos depois de entrar no ar, a nova atração já marcava apenas um décimo de audiência. Às 23h48, o placar passou a indicar um retumbante traço para o torneio de luta livre, índice mantido até a meia-noite e cinco, quando a emissora voltou a registrar 0,1. A alegria, porém, durou pouco: o canal voltou pro 0,0 dois minutos depois, à 0h07, e assim permaneceu até os dois últimos minutos do programa, que registraram 0,1 ponto.

