RedeTV sabota grevistas e proíbe até uso de banheiros e água

247 - Entrou nesta quinta-feira (2) no terceiro dia a greve de funcionários na RedeTV, em Osasco. A situação por enquanto só se agrava: os grevistas não saem da frente da emissora e a empresa nem esboça interesse em negociar.

A emissora proibiu a entrada dos grevistas para o uso do banheiro e acesso à água. No entanto, os sindicalistas conseguiram providenciar alguns galões de água e instalaram dois banheiros químicos próximos ao local, mas a direção da RedeTV está tentando retirá-los.

Apesar do protesto até aqui silencioso e pacífico, a emissora também ganhou a presença de uma viatura da polícia em tempo integral, para vigiar os manifestantes.

Funcionários da RedeTV! - câmeras, operadores de vídeo, produtores, editores de imagem, advogados, trabalhadores de recursos humanos, secretários, secretárias, copeiras, faxineiras, seguranças e professores de educação física - entrarão em greve a partir desta terça-feira (31) por causa da falta de aumento salarial real e dos baixos salários pagos pela empresa, segundo o site Notícias da TV.

A paralisação foi definida em assembleia realizada no Sertesp (Sindicato dos trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo) e conta com o apoio do SJSP (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo), que já começou a orientar seus filiados que trabalham na RedeTV! para que não façam dupla função.

A emissora tentou impedir a greve com uma proposta salarial, oferecendo 3,8% de aumento para todas as categorias. No entanto, a proposta foi rejeitada. Os profissionais alegam que a defasagem do salário é de 18,72%.

