RedeTV! serve comida com larvas e baratas para seus funcionários

247 - Os Sindicatos dos Jornalistas e dos Radialistas de São Paulo se uniram para denunciar a qualidade da comida servida no restaurante da RedeTV!. Funcionários relataram que passaram mal após comer no local e que já encontraram insetos como baratas e larvas na refeição. Na última segunda (12), a associação entregou uma proposta para a emissora com o intuito de resolver a situação. Em nota, a empresa nega as acusações. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A reportagem teve acesso com exclusividade ao documento com as denúncias e com trechos de depoimentos de pessoas que comem diariamente no local. O Sindicato relata ainda que a rede de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho é a única das cinco grandes emissoras que não disponibiliza vale alimentação para os contratados.

As reclamações sobre o restaurante da RedeTV! não são novidade. Fontes da coluna relatam que a comida já não é boa há pelo menos cinco anos. Mas a situação se agravou nos últimos meses. Os representantes do sindicato na TV passaram a receber inúmeras queixas de que a comida servida era salgada e ficava com o gosto impregnado na boca durante horas.

