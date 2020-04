Regina Duarte foi alertada sobre 'informação falsa' em post, diz Instagram

O postagem trazia uma imagem de Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a liberação da cloraquina para o tratamento da Covid-19 edit

247 - O Instagram informou que a secretária especial da Cultura, a atriz Regina Duarte, foi alertada sobre 'informação falsa' em postagem feita há três dias rede social.



"Liberação da cloroquina/hidroxicloroquina pela Anvisa, já com posologia para tratamento da Covid-19", diz o texto publicado por ela.

A rede social informou que a notícia é parcialmente falsa e ainda incluiu no card enfatizando que "a autorização concedida pela Anvisa foi para pesquisa com hidroxicloroquinha no tratamento da Covid-19".

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o Instagram informou que, desde 2019, fechou parcerias com veículos de checagem de fatos para ajudar a encontrar conteúdos potencialmente falsos.

