Regina Duarte leva punição do Instagram após diversas fake news disparadas

247 - Toda vez que uma pessoa tenta seguir a atriz Regina Duarte, 76, no Instagram, recebe uma tarja de aviso de que o perfil dela costuma publicar muitas informações falsas. "Tem certeza que deseja seguir Regina Duarte?", indaga.

"Essa conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade", é o que diz o alerta assim que um novo usuário clica em "seguir".

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo relembra que não foram poucas as vezes em que Regina Duarte, que também foi secretária especial de Cultura de Jair Bolsonaro (PL), publicou inverdades. No mês passado, após postar informações falsas sobre os yanomamis, a atriz divulgou fake news sobre o processo eleitoral.

