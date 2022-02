Reinaldo Azevedo: 'achar que Lula e Bolsonaro são faces do mesmo mal é repudiar a vontade da população'

Apoie o 247

247 - "Afirmar que Lula e Bolsonaro são faces do mesmo mal corresponde a repudiar a vontade de 70% do eleitorado, como se o povo atrapalhasse o Brasil", diz o jornalista Reinaldo Azevedo no subtítulo da sua coluna publicada nesta quinta-feira (10) no jornal Folha de S.Paulo.

"A cada vez que leio raciocínios tortos, segundo os quais o Brasil precisa se livrar, a um só tempo, de Lula e Bolsonaro porque supostas faces do mesmo mal, cercados por políticos interesseiros, constato, com estupefação, mas não com surpresa: querem mesmo é exorcizar a vontade expressa de pelo menos 70% do eleitorado. Mais um pouco, e alguém sugere que o Brasil tem cura, mas só com outro povo. São os iluminados das cavernas", escreve.

De acordo com o jornalista, "Bolsonaro ocupou seus dois primeiros anos tentando articular um golpe". "Nos dois finais, atuou como refém daqueles a quem teve de comprar para não cair. E estes, reconheça-se, por contraste, desmobilizaram o seu golpismo", afirma.

