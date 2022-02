Reinaldo Azevedo alerta sobre "perigos' que rondam as eleições e diz que Lula é melhor para a economia

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirmou que Jair Bolsonaro mostrou mais uma vez a “sua figura patética e furiosa” durante um seminário promovido pelo banco BTG Pactual na última quarta-feira (23) e alertou para a existência de “evidências eloquentes” de “perigos que espreitam as eleições de outubro”. Ainda segundo ele, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “está mais adequado à globalização e é um operador da economia de mercado mais eficaz do que o capitão golpista”.

“Não acredito em golpe, difícil de desfechar e impossível de sustentar. Mas esse não é o único mal que pode nos acometer. Bolsonaro não tem receio, por exemplo, de insuflar a desordem, como se viu no Sete de Setembro.Sua intervenção remota no seminário evidenciou que não pretende admitir uma eventual derrota”, escreveu o jornalista na Folha de S. Paulo.

“À frente da Bandeira Nacional e do Brasão da República, ladeado por Ciro Nogueira e Paulo Guedes, exibia uma gravata azul, decorada com fuzis”, ressalta ele no texto em referência ao acessório que já havia sido utilizado por ele em no dia 28 de maio de 2020. “A gravata dos fuzis de Bolsonaro diz com quem está o capitalismo”, disse Azevedo mais à frente.

Ainda segundo ele, “antigos marxistas tentam explicar Bolsonaro à luz das necessidades da burguesia brasileira num momento de crise do neoliberalismo. Confesso que, até hoje, não sei direito que trem é esse tal ‘neoliberalismo’" — parece ser uma crença milenarista que se atribui a adversários.

“Ocorre-me que, em termos até bem marxistas, Lula parece muito mais adequado aos padrões da economia globalizada. O petista já não se mostrou um operador do capitalismo muito mais eficaz do que o capitão golpista? Senhores do mercado, o cara usa gravata com fuzis. Nem o Putin faz isso”, finalizou.

