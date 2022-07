Reinaldo Azevedo: Arthur Lira é "personagem central da desestabilização promovida" por Bolsonaro

De acordo com o jornalista, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, "enterra" o País "com truculência e dedicação obcecada". Veja as críticas de internautas ao deputado edit

247 - Em sua coluna publicada nesta segunda-feira (25) no portal Uol, o jornalista Reinaldo Azevedo afirma que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é "personagem central da desestabilização promovida" por Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o jornalista, o deputado "enterra" o País "com truculência e dedicação obcecada".

"O deputado deu o golpe das PECs, e Bolsonaro ameaça o dos tanques caso o outro não surta o efeito esperado. Em suma, na convenção de lançamento de sua candidatura, Bolsonaro voltou a ameaçar as eleições, as instituições e o país. Em sociedade com Lira", diz o colunista.

Internautas foram nesta segunda ao Twitter criticar o presidente da Câmara. Confira as reações:

E o Lira respondeu à pergunta do Glauber. Realmente não tem vergonha, serve aos interesses do genocida, enquanto o Centrão rapina o Estado como nunca visto. Será derrotado junto com Bolsonaro e vai ser no 1º turno. #LulaNo1ºTurno — Ivan Valente (@IvanValente) July 25, 2022

Alagoanos, não reelejam Artur Lira.

Sinto muito, Genocida. Artur Lira não é "cabra da peste'". É no máximo outra preste que emporcalham palanques, com sua cara karabcheski. — Palmério Dória (@palmeriodoria) July 25, 2022

Qualquer deputado tem direito de ir a convenção do candidato que apoia. O Presidente da Câmara não tem direito de estar silente num palanque onde se ataca o sistema eleitoral e o STF. Arthur Lira se afasta cada vez mais do seu dever institucional. — Marcelo Ramos (@marceloramosam) July 25, 2022

