Reinaldo Azevedo: 'Bolsonaro desinforma ao dizer que não existe tipificação para punir fake news'

"No Código Penal, não; mas, no Código Eleitoral, sim", afirmou o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo criticou a declaração feita por Jair Bolsonaro (PL), de que ninguém pode "ser punido por fake news, porque não tem uma tipificação penal para isso".

"No Código Penal, não; mas, no Código Eleitoral, sim. Aliás, até imprensa pode ser punida por 'fake news'. Vamos provar. Artigo 323. Fatos. Só fatos", escreveu o jornalista no Twitter.

>>> Lula vence no TSE e terá direito de resposta contra as fake news de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou na última quinta-feira (20) a investigação sobre uma rede de fake news e que tem como alvo a família Bolsonaro. De acordo com outra decisão do TSE, os conteúdos falsos terão de ser removidos em até duas horas após uma determinada plataforma receber a notificação judicial.

O tribunal mandou o Youtube desmonetizar quatro canais de apoiadores de Bolsonaro e suspendeu um trecho da propaganda de Bolsonaro (PL) exibida nessa quarta-feira (19) na televisão por não cumprir regras eleitorais.

Olhem Bolsonaro produzindo fake news no nariz da imprensa. Diz ñ haver tipificação para punir informação falsa. No Código Penal, não; mas, no Código Eleitoral, sim. Aliás, até imprensa pode ser punida por “fake news” . Vamos provar. Artigo 323. Fatos. Só fatos. pic.twitter.com/WO5bQ2Yy0I — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) October 22, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.