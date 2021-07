Reinaldo Azevedo: Bolsonaro prega desordem e contribui para a sua própria derrocada

O jornalista Reinaldo Azevedo faz referência ao golpe defendido por Jair Bolsonaro e ao aumento da avaliação negativa do governo em pesquisas edit

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Reinaldo Azevedo destaca que Jair Bolsonaro "enxerga na desordem o único caminho que, na sua cabeça, pode tornar o seu nome viável". "Ocorre que a desordem que ele prega e a herança maldita de seu governo, da qual não conseguirá se livrar com facilidade, contribuem para a sua derrocada", diz.

"Hoje, é visível, o governo derrete. E, como se nota, o chefe não se esforça para mudar de rumo. Ao contrário: passou a ameaçar o país com um golpe do Estado, escudando-se num ministro da Defesa que tem a ousadia de tornar pública uma nota golpista, assinada também pelos três comandantes militares. É pouco provável que isso contribua para mudar a percepção que a maioria dos brasileiros tem do governo", continua.

O colunista reforça que as pesquisas Datafolha e Ipec "convergem ao apontar a franca deterioração da avaliação do governo Bolsonaro e da percepção que têm as pessoas de suas qualidades pessoais e políticas para liderar o país".

