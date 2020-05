Reinaldo Azevedo: “Bolsonaro prepara guerra civil”

247 - O colunista da Folha de S. Paulo Reinaldo Azevedo disse que “a interferência ilegal de Jair Bolsonaro na Polícia Federal pode estar nos fatos, mas não no vídeo tarja-preta”, porém ele afirmou que “o presidente não investe num autogolpe, mas numa guerra civil”. O colunista disse que Bolsonaro “confessou ainda ter um sistema particular de informações” e “usa as Forças Armadas, que se deixam usar, para seus propósitos criminosos”.

Para ele, “trata-se de confissão, não de interpretação”. Bolsonaro, em reunião, disse:

“Por que eu tou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura! (...) É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado! Que povo armado jamais será escravizado”.

