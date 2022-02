Reinaldo Azevedo contesta Merval Pereira e diz que defender Moro é moralmente indefensável

Colunista lembra que o ex-juiz suspeito ficou milionário depois de quebrar as construtoras brasileiras edit

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo reagiu à tentativa do colunista Merval Pereira, do Globo, de tentar reabilitar o ex-juiz suspeito Sergio Moro, que ficou milionário depois de quebrar as construtoras nacionais e desempregar 4,4 milhões de brasileiros, ao dizer que Moro é parcial, mas praticamente todos os juízes o são. Segundo Reinaldo, o argumento de Merval é moralmente indefensável. Confira:

O morismo tenta nova cartada.Admite que Moro foi parcial e manteve relação impropria — leia-se: ILEGAL — c/ o MPF. Mas ñ haveria nada demais nisso pq o Judiciário seria assim mesmo. Ainda q verdade fosse, q outro juiz, agindo desse modo, ajudou a quebrar um setor da economia sob — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) February 13, 2022





do grupo q lucra milhões c/ recuperação judicial de empresas q quebrou; tornou-se milionário por ditos 10 meses de trabalho em tal grupo e se lançou à Presidência pretextando elevados dotes éticos? A enumeração de seus feitos já é vergonhosa. Defendê-los é moralmente criminoso. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) February 13, 2022

