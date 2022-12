Reinaldo Azevedo critica escolha de lavajatista para comandar PRF: "absurdo"

Criador do termo "petralha", que deu luz ao antipetismo, afirmou ser um "erro brutal" a escolha do policial Edmar Camata para ser diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal edit

247 - Em sua coluna publicada nesta quarta-feira (21) no portal Uol, o jornalista Reinaldo Azevedo critica a escolha do secretário de Controle e Transparência do estado do Espírito Santo, o policial rodoviário federal Edmar Camata, para ser o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"Acho a escolha de Dino para a Polícia Rodoviária Federal um erro brutal", disse em referência ao senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), que será ministro da Justiça e Segurança Pública a partir de janeiro. "A Polícia Rodoviária Federal vem de uma rotina de desatinos e deveria ser tratada com mais cuidado".

O jornalista reforçou que Edmar Camata apoiou a Operação Lava Jato e, em 2018, defendeu a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A Lava Jato representa, dados os valores que exaltou e as práticas que adotou, a morte da legalidade", afirmou. "Considero que a operação é a principal responsável por ter o país mergulhado na lama bolsonarista".

