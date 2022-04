Reinaldo Azevedo: 'declaração da irmã de Adriano não pode ser desprezada'

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo destacou, nesta quarta-feira (6), pelo Twitter a necessidade de autoridades investigarem as declarações de Daniela Magalhães da Nóbrega, irmã do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega - ela acusou o Planalto de oferecer cargos em troca da morte do ex-policial.

Segundo Azevedo, a gravação "não pode ser desprezada". "Ainda que seja só acusação, o que segue sendo do balacobaco era a proximidade dos Bolsonaros com Adriano", disse o jornalista.

O ex-capitão do Bope morreu em fevereiro de 2020 em uma operação policial na Bahia. Depois dias antes de ele ser morto, Daniela teve uma conversa com uma tia e comentou o suposto elo entre o Planalto, governado por Jair Bolsonaro, e o miliciano.

Em 2005, Bolsonaro, na época deputado federal, criticou a condenação por homicídio do ex-policial.

Em 2007, a então mulher do ex-PM, Daniella Mendonça, foi empregada no gabinete de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - na época, o atual senador era deputado estadual no Rio.

Em 2016, a mãe de Adriano assumiu um cargo no mesmo lugar. No período em que era deputado estadual (2003-2019) no Rio, Flávio chegou a fazer uma homenagem ao ex-policial.

sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele já era um arquivo morto. Já tinham dado cargos comissionados no Planalto pela vida dele, já. Fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto. Entendeu, tia? Ele já sabia disso, já. Foi um complô mesmo".





preso. Marcia, mulher de Queiroz (Foto abaixo) encontrou a mãe de Adriano para, segundo MP, discutir plano de fuga. Bolsonaro e sua família nunca estão próximos de filósofos de verdade. Já quanto aos milicianos de verdade… vejam em O É da Coisa.

