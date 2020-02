Reinaldo Azevedo diz que Bolsonaro cometeu novo crime de responsabilidade

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo apontou crime de responsabilidade cometido por Jair Bolsonaro, que chamou apoiadores às ruas para o dia 15 de março contra o Congresso Nacional. "Jogar a tigrada contra o Congresso, como faz também o general Augusto Heleno, não é um crime autônomo, certo? A sua conexão com o que faz Bolsonaro está mais do que evidenciada", escreveu ele em sua coluna publicada no site Uol.

"Mais uma vez, chamo à memória de vocês o que dispõe o Artigo 2º da Lei 1.079: Art. 2º Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou Ministros de Estado, contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador Geral da República", acrescenta.