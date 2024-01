Reinaldo Azevedo diz que parte da imprensa atua para salvar Carlos Bolsonaro

Apoie o 247

247 – Em uma análise no Uol , o colunista Reinaldo Azevedo aponta para um aspecto crucial no cenário político atual: parte da imprensa parece empenhada em salvar Carlos Bolsonaro das complexidades das investigações em curso.

Ao discutir a referência feita pelo ministro Alexandre de Moraes a Alexandre Ramagem como líder do "NÚCLEO DA ALTA GESTÃO-PF", Azevedo destaca a importância de compreender a posição de Ramagem fora da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no momento em que solicitações de informações sobre investigações foram feitas a ele.

Segundo Reinaldo, a discussão sobre se Ramagem era ou não diretor da Abin no momento das solicitações torna-se secundária diante da constatação de que Carlos Bolsonaro continuava a procurar Ramagem, mesmo com ele estando afastado da Abin, para obter informações sobre inquéritos em andamento.

A tentativa de alguns setores da imprensa de minimizar a relevância das mensagens trocadas entre Carlos Bolsonaro e Ramagem é evidente. No entanto, Azevedo ressalta que a gravidade dos fatos não pode ser subestimada.

A pergunta essencial que emerge é se a busca de Carlos Bolsonaro por informações junto a Ramagem, mesmo após este estar fora da Abin, reforça ou nega a existência de um esquema paralelo de poder e influência. Azevedo adverte para a habilidade dos aliados de Carlos Bolsonaro em distorcer os fatos, mas ressalta a responsabilidade da imprensa em não sucumbir a essas manipulações.

