Reinaldo Azevedo e João Pedro Stédile do MST trocam "afagos" no Twitter

O jornalista Reinaldo Azevedo, conhecido por sua conduta polêmica e por, nos últimos anos, ter sido um dos principais fomentadores do antipetismo, trocou "afagos" no Twitter com João Pedro Stédile, economista e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Neste domingo (24), o jornalista citou MST ao criticar o ministro da Economia, Paulo Guedes. “Em meio ao caos do governo Bolsonaro, alguém se lembrou de algo q sempre me intrigou: o superministério de Paulo Guedes, q junta Fazenda, Planejamento, Trabalho e Indústria e Comércio. Pasta deveria ser ocupada pelo MST. É o latifúndio improdutivo mais caro do país”, disparou Azevedo.

Stédile, então, respondeu endossando a crítica. “Agradecemos a sugestão. O Ministério da economia é como o agronegócio, produz, porém para uma minoria, deixando todo povo sem emprego e com fome”, escreveu o líder dos sem-terra.

