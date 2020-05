Reinaldo Azevedo: Guedes não está dando conta do recado

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo, no UOL, criticou a falta de ação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Azevedo recomenda que Guedes reconheça que não está dando conta do recado.

"Guedes deveria ter a humildade de reconhecer que não está dando conta do recado e de pedir ajuda. Mas não vai acontecer. Em vez disso, integra a 'Marcha dos Mascarados Sobre o Supremo' e vira orador da turma", escreve o jornalista.

Ele ainda criticou as recentes pautas econômicas do governo: o congelamento de salários do funcionalismo público e a ajuda financeira aos Estados. "Tomo como exemplo a sua ideia fixa de congelar o salário do funcionalismo. Nem se trata de ser contra ou a favor, mas de saber se é essa a prioridade agora. Não é. Associada ao tema, está a ajuda aos Estados. A proposta votada pelo Senado será insuficiente mesmo que o congelamento prevaleça. Não há coordenação. Não há governo. Não há proposta".

