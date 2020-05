Reinaldo Azevedo: Marinho fez acusação contra Bolsonaro mais grave que Moro

O jornalista Reinaldo Azevedo escreveu em seu blog que “a entrevista de Marinho é uma espécie de fio que pode desfazer um emaranhado”, acrescentando que as acusações contra Bolsonaro são “muito mais graves do que as feitas por Moro” edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirmou, através de uma publicação no portal UOL, que as denúncias feitas pelo empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, são “muito mais graves do que as feitas por Moro”. Marinho disse que a PF antecipou ao filho “01” de Jair Bolsonaro que Queiroz seria alvo de operação. Reinaldo destaca que o caso é também de interferência indevida no processo eleitoral.

“A entrevista de Marinho é uma espécie de fio que pode desfazer um emaranhado”, escreveu o jornalista, acrescentando que “Aras pode deixar de lado a modéstia. Não há tergiversação possível, sob pena se submeter a PGR ao mais arreganhado interesse político”.

