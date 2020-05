Reinaldo Azevedo: ministro da Justiça passa pelo ridículo de estatizar o habeas corpus

Jornalista Reinaldo Azevedo critica o fato de o ministro da Justiça, André Mendonça, entrar com habeas corpus em favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub. "O governo Bolsonaro inova na área jurídica: inventou o habeas corpus estatal", diz edit

247 - Jornalista Reinaldo Azevedo critica o fato de o ministro da Justiça, André Mendonça, entrar com habeas corpus em favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que não seja obrigado a depor - o chefe do MEC afirmou ser a favorável à prisão de todos os "vagabundos do Supremo".

Em sua coluna no portal Uol, Azevedo destaca que Mendonça "defende como direito à liberdade de expressão ameaçar socar um membro do Supremo, dizer que vai persegui-lo, acenar com atos terroristas contra ele e sua família".

"Se não é corriqueiro um ministro entrar com um habeas corpus em favor de outro, fazê-lo, então, em benefício de pessoas que nem quadros do governo são é um despropósito absoluto", continua.

Segundo o jornalista, "já seria ridículo o bastante o ministro da Justiça entrar com um habeas corpus em favor do da Educação quando este poderia fazê-lo por conta própria. Afinal, qualquer pessoa tem competência para recorrer a esse instrumento em seu favor ou de terceiros". "O governo Bolsonaro inova na área jurídica: inventou o habeas corpus estatal".

