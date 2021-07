Reinaldo Azevedo: 'os militares do governo Bolsonaro se esqueceram dos outros Poderes da República'

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Reinaldo Azevedo destaca a perda de poder dos militares no governo Jair Bolsonaro. Segundo o colunista, "esses membros da ala mais reacionária das Forças Armadas que foi servir a Bolsonaro — e também se servir do poder: para si mesmos e para a corporação — sempre ambicionaram ter o controle do capitão semiescolarizado".

"Parecia um projeto de sonhos: finalmente um governo militar pelas urnas! Esqueceram-se dos demais Poderes da República. Tendo a, vamos dizer assim, 'propriedade' do presidente, imaginaram que o resto viria por gravidade", continua.

A jornalista afirma que, atualmente, temos um Braga Netto (ministro da Defesa) "a vituperar contra urnas eletrônicas". "E coube a um general instituir o picareta 'tratamento precoce' contra a Covid-19, em oposição a medidas sanitárias de contenção do vírus. O resultado se conta em milhares de corpos. Os fardados do lema 'Ordem e Progresso' da bandeira passaram a acreditar em bruxaria", acrescenta.

"Vejam o caminho escolhido pelo Partido Militar para 'arrumar' o Brasil. Podem até ter arrumado a própria aposentadoria. Mas sabem que são protagonistas do período mais tenebroso da nossa história. E seus nomes serão devidamente honrados pela historiografia".

