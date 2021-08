Reinaldo Azevedo sugere que defesa de Jefferson alegue demência para libertá-lo

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo repercutiu nesta sexta-feira (13) a prisão do ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, e pelo Twitter, em tom de provocação, sugeriu que a defesa do ex-parlamentar alegue que o cliente sofre de demência e, por isso, não tem consciência de seus atos ou falas.

"Uma dica aos advogados de Jefferson: alegação de demência. Quem sabe cola", escreveu.

A Mídia Ninja informou que os advogados do ex-deputado já têm uma peça judicial pronta para tentar que Jefferson possa cumprir sua prisão preventiva em casa.

PUBLICIDADE

Em outro tuíte, o jornalista, ainda em tom de ironia, manifestou: "inicio uma campanha! Contra a solidão de Roberto Jefferson! Esse idealista não pode ficar sozinho na cadeia! Merece a companhia de muitos outros criminosos da sua estirpe!".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE