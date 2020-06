Reinaldo Azevedo: TJ-RJ não tem licença para ignorar decisão do Supremo

247 - [...] "A concessão, pelo TJ-RJ, de foro especial a Flávio Bolsonaro afronta decisão do Supremo", escreve o jornalista Reinaldo Azevedo em sua coluna na Folha de S.Paulo. Em sua opinião, a decisão "tem de ser revertida por meio de recurso especial ao STJ ou de reclamação ao próprio STF".

"Fui contra o fim do foro especial — e apanhei muito dos bolsonaristas por isso—, mas o meu entendimento foi derrotado".

"A menos que a 3ª Câmara Criminal do TJ-RJ tenha encontrado no acórdão alguma regra excetuando filhos de Bolsonaro, esse Flávio volta para as mãos do outro, o Itabaiana".

"Enquanto o primeiro-amigo se homiziava na realidade quântica de Frederick Wassef - o buliçoso advogado que, ao mesmo tempo, abrigava e não abrigava o subtenente de milícias -, o ‘capitão’ nos ameaçava com a cólera das legiões, secundado por fardas e pijamas verde-oliva pendurados nos cabides do Planalto".

[...] “Reitere-se: o TJ-RJ não tem licença para ignorar decisão do Supremo.

É a regra do jogo, coisa dessa tal democracia”.

