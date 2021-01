Reinaldo diz que Fachin e Cármen passarão vergonha se não votarem pela suspeição de Moro

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo mandou um aviso aos dois ministros do Supremo Tribunal Federal que ainda não se decidiram pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, a despeito das provas abundantes que já surgiram sobre sua parcialidade na perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Vamos falar sobre a suspeição óbvia de Moro no caso Lula e suas consequências", disse ele, antes de publicar sete pontos:

1: é evidente que Moro não é um suspeito seletivo. “Ah, no caso do apartamento, sim; no do sítio, não”.

2: Isso, em si, seria uma aberração. Ele recebeu a denúncia, e as reportagens da Vaza Jato evidenciam a arquitetura de uma caçada judicial. Em certo sentido, o caso do sítio é ainda mais escandaloso. Suspeição de Moro na origem, que recebeu a denúncia, acrescida das barbaridades da juíza Gabriela Hardt, com a sentença copia-cola. ATENÇÃO AGORA:

3 - O que está em julgamento na Segunda Turma é um Habeas Corpus no âmbito da ação penal do apartamento de Guarujá. Se for declarada a suspeição, vale para esse caso. Não se pode estender o efeito para a ação penal do sítio.

4 - Assim, se declarada a suspeição na ação penal do triplex — E NÃO CONHEÇO CASO MAIS ESCANCARADO DE SUSPEIÇÃO —, outro procedimento tem de examinar o caso do sítio.

5 - Os diálogos indecentes revelados pela Vaza Jato, ora referendados por arquivo da Operação Spoofing, evidenciam que tudo pertence à mesma arquitetura.

6 - Respeitem-se os procedimentos técnicos: suspeição na ação penal do apartamento e exame posterior e célere da ação penal do sítio, também eivada por ilegalidades e despropósitos.

7 - uma pergunta: Cármen Lúcia e Edson Fachin se contentam com as enormidades já publicadas pela Vaza Jato ou escolhem passar ainda mais vergonha com o que deve sair de um oceano de sete terabytes? Fazer a coisa certa, ministros, nem é mais matéria de coragem, mas de honra.

