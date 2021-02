Reinaldo diz que Lula foi quem mais investiu nas Forças Armadas e critica golpismo do general Villas-Boas

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo criticou, em artigo publicado nesta sexta-feira, o golpismo das Forças Armadas, depois da confissão feita pelo general Villas-Boas , e disse que o ex-presidente Lula foi quem mais investiu no setor militar. "Pouco me importam os fantasmas que povoam a imaginação criativa do golpismo. Fato: Lula foi o presidente que mais investiu no reaparelhamento das Forças Armadas desde a redemocratização. E desafio que se evidencie o contrário. A ideia de que se forjou um espírito antipetista num ambiente de penúria e de política entreguista (ao onguismo internacional) vale uma dose do vermífugo do astronauta", escreveu.

"Não tenho apreço por quem me ameaça. Os tuítes de Villas Bôas marcaram o engajamento explícito das Forças Armadas na candidatura de Bolsonaro. Um dos generais do poder organizou uma lista de compra de votos para eleger o presidente da Câmara. Outro, da ativa, poderá, no fim de fevereiro, discursar sobre 250 mil cadáveres. Seriam esses os 'anseios dos cidadãos de bem?' O depoimento de Villas Bôas tem óbvio interesse histórico. Merece um lugar na prateleira do lixo golpista", escreveu ainda o colunista.

