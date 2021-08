Rejeitada pela esquerda e pela direita, Globo premia o Jornal Nacional

O Jornal Nacional foi eleito na categoria “Segundo Caderno/TV” do Prêmio Faz Diferença promovido pelo jornal O Globo em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) edit

247 - Rejeitada pela esquerda e pela direita, a rede Globo decidiu se auto-premiar nesta quarta-feira, 25, e deu para o Jornal Nacional, principal programa da TV Globo, uma das categorias do Prêmio Faz Diferença promovido pelo jornal O Globo em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

O Jornal Nacional foi eleito na categoria “Segundo Caderno/TV”. Os prêmios foram entregues na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. De acordo com os organizadores, o Jornal Nacional "teve papel relevante para manter a sociedade informada sobre o impacto da pandemia no país e no mundo".

Veja todos os vencedores por categoria:

Personalidade do ano: Margareth Dalcolmo

País: Consórcio de veículos de imprensa

Rio: Márcio Antônio do Nascimento Silva

Economia: Itaú

Desenvolvimento do Rio: CSN

Mundo: Sue Ann Costa Clemens

Ciência e Saúde: Fiocruz e Butantan

Educação: O professor brasileiro

Diversidade: Mirtes Renata

Esportes: Diego Ribas

Ela: Teresa Cristina

Segundo Caderno/Música: Emicida

Segundo Caderno/Audiovisual: Marcelo Adnet

Segundo Caderno/Livros: Itamar Vieira Junior

Segundo Caderno/TV: Jornal Nacional

