Relatórios sobre desenvolvimento da internet chinesa e mundial são divulgados em cúpula

ICL

Rádio Internacional da China - Os livros azuis do Relatório de Desenvolvimento Ciberespacial da China de 2022 e do Relatório de Desenvolvimento Ciberespacial do Mundo de 2022 foram divulgados hoje (9) durante a Cúpula de Wuzhen da Conferência Mundial da Internet 2022.

Sendo um conteúdo importante da Conferência, os livros azuis já foram divulgados por seis anos consecutivos desde 2017. O relatório relativo à China mostra as novas evoluções do setor do país neste ano, incluindo a conclusão da disposição do centro integrado de big data, formação acelerada do mercado de dados, aumento da eficiência de serviços públicos digitalizados, transformação inteligente da administração social e melhoria do ambiente do ciberespaço.

O relatório quanto à internet mundial deste ano teve um aprimoramento dos indicadores sobre o desenvolvimento deste setor, incluindo as dimensões de infraestrutura, capacidade inovadora, desenvolvimento da indústria, aplicação da internet e segurança e governança do ciberespaço. O documento teve análises de 48 países e regiões representativas. Conforme avaliações integrais, os primeiros dez países no ranking são: EUA, China, Alemanha, Suécia, Holanda, Coreia do Sul, Reino Unido, Canadá, Finlândia e Dinamarca.

