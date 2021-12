Renata Lo Prete detona Queiroga: "é o 'Paulo Guedes da Saúde'" (vídeo)

Apoie o 247

247 - A jornalista e apresentora do Jornal da Globo, Renata Lo Prete, afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o "Paulo Guedes da Saúde". Ela comentava a fala de Queiroga no final desta quarta-feira (8), quando ele foi perguntado por jornalistas sobre a decisão do governo federal de ignorar o passaporte vacinal.

"Vira a agenda, pessoal", afirmou Queiroga aos repórteres. Ele ainda debochou: "cadê a ômicron, vocês não estava preocupados com a ômicron?".

Lo Prete, então, disse que o ministro da Saúde faz qualquer coisa para agradar o chefe, Jair Bolsonaro, e não ser demitido, visto que em 2022 ele quer ter o apoio do bolsonarismo para se candidatar a um cargo eletivo. "O Marcelo Queiroga é o 'Paulo Guedes da Saúde'. No sentido de que ele fala e faz qualquer coisa, por mais descolada da realidade que seja, só para agradar Bolsonaro e não ser mandado embora. No caso de Queiroga, o objetivo de ficar é eleitoral".

