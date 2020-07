Renata Mielli: não podemos dar mais poder às plataformas de tecnologia

247 - A jornalista e coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Renata Mielli, concedeu entrevista à TV 247 sobre o projeto de lei de combate às fake news e avaliou que a proposta dá ainda mais poder às plataformas de mídia na internet, como Google, o que é prejudicial para a livre comunicação.

Para Renata, o projeto foi formulado muito rapidamente, sem que houvesse chance para um debate público amplo sobre o tema. A jornalista ainda afirma que o PL dá muito poder às plataformas de tecnologia, como por exemplo o poder da censura.

“Sim, o projeto trazia muitos riscos à liberdade de expressão e à esquerda quando ele definia de forma genérica que as plataformas de redes sociais, que são esses monopólios, deveriam decidir o que era um conteúdo de desinformação, ou não, e obrigava esses monopólios a retirarem, sem qualquer notificação judicial, um conteúdo que eles considerassem que poderiam ser fale news. Isso iria estimular uma retirada em massa dos conteúdos porque lá embaixo na lei isso estava vinculado a sanções pecuniárias e até a suspensão da possibilidade de atuação dos serviços dessas plataformas. Nós não podemos achar que são as plataformas que vão fazer a desintoxicação do ambiente comunicativo. Elas vivem de recurso econômico. As fake news existem porque elas lucram com as fake news”.

“Claro que todo mundo quer combater as fake news, mas não é de qualquer jeito, não é escrevendo uma lei que depois poderia ser usada contra a mídia alternativa”, completou.

