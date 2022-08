Repórter desabafa sobre demissão da Globo

Lizandra Trindade publicou um longo desabafo sobre sua saída da emissora e justificou sua decisão após 19 anos de contrato com o canal edit

247 - A repórter Lizandra Trindade publicou um longo desabafo sobre a sua saída da Globo, onde trabalhou por 19 anos. Ela explicou, por meio de seu Linkedin, que pediu demissão do canal pois não tinha mais alegria para trabalhar e pontuou que seria desrespeitoso com ela mesma seguir na emissora. A reportagem é do portal Metrópoles.

Após falar sobre sua trajetória na emissora, Liziane diz que, no final de sua saga na Globo, sua experiência na emissora “já não era um sonho”:

“No final, a minha experiência já não era sonho. Ninguém abre mão de uma relação tão longa quando ela é mais boa que ruim. Minha história na Globo tem um saldo ultra-mega-hiper positivo. Mas os últimos anos, não. Chegar para trabalhar sem a alegria de sempre era desrespeitoso comigo.”

“Precisei de tempo para aceitar a ruptura, entender que renovação não é desistência. Pelo contrário: abrir mão do que não estava bom era não desistir de mim mesma”, completa Trindade.

