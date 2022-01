Repórter do SBT que desmaiou ao vivo teve cinco paradas cardíacas

Apoie o 247

ICL

Por Ranyelle Andrade, Metrópoles - O quadro de saúde do repórter Rafael Silva, que teve um mal súbito e desmaiou ao vivo nessa segunda-feira (3/1), é estável. A informação foi repassada pelo jornalista Kadu Lopes, no Jornal das 7, da TV Alterosa, afiliada do SBT no Sul de Minas, emissora em que Rafael trabalha.

Rafael foi socorrido rapidamente e levado para o hospital Humanitas, onde está internado na UTI. Segundo o Extra, no caminho, ainda sofreu cinco paradas cardíacas.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE