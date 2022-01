Repórter do Uol diz que Jair Bolsonaro é o grande organizador do esquema de corrupção da rachadinha

Jair é o precursor e “organizador” do esquema criminoso que envolveu seus parentes, diz Juliana Dal Piva edit

Do GGN – Uma investigação de quase três anos, realizada pela jornalista e colunista do portal UOL, Juliana Dal Piva, confirmou o grande nome por trás do esquema de corrupção batizado de “rachadinha” que envolve a família presidencial.

Em entrevista ao Cai na Roda, na TVGGN, Juliana afirmou categoricamente que Jair Bolsonaro (sem partido) é o precursor e “organizador” do esquema criminoso que rendeu uma investigação no Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro.

“Estou contanto no podcast [do UOL] o quanto que ele [Jair] coloca os filhos na política e como essa intenção de colocar os filhos na política tinha a ver com realmente criar um esquema de gabinetes. Ele é o grande organizador”, disse.

Juliana narra toda a sua imersão no clã Bolsonaro no podcast “UOL Investiga: A vida secreta de Jair”, que tem quatro episódios e está disponível gratuitamente no Spotify. Na produção, a jornalista investigativa expõe que a rachadinha, na verdade, nunca foi um problema restrito a Flávio – o filho “zero um” e seu ex-assessor, Fabrício Queiroz.

