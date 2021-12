Repórter pede respeito após ser agredida por seguranças de Bolsonaro

Camila Marinho apontou como "truculência, ódio e covardia" a agressão que sofreu de seguranças do chefe do Executivo edit

Metrópoles - A repórter Camila Marinho (foto em destaque), da TV Bahia, afiliada da Globo, classificou como “truculência, ódio e covardia” a agressão que sofreu de seguranças do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante visita do chefe do Executivo às cidades atingidas pelos temporais no extremo sul baiano nesse domingo (12/12).

Em publicação no Instagram, Marinho afirmou que “nenhuma ameaça nos tira da nossa missão de informar”. “Só lamento a truculência, o ódio e a covardia dos que se acham melhores e acima de tudo e de todos. Somos trabalhadores exercendo o nosso papel: jornalistas em busca dos fatos e da verdade. Mas antes de tudo somos seres humanos. E o mínimo que queremos é respeito”, escreveu a jornalista.

