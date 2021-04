Ressentido, Bial ataca Stycer e toma invertida: “achei grosseiro mesmo o tratamento dado a Lula”

O apresentador Pedro Bial escreveu um artigo no jornal Folha de S.Paulo com ressentimentos ao jornalista Maurício Stycer, que classificou como “grosseiro” o comportamento do global ao dizer que só entrevistaria Lula com um detector de mentiras edit

247 - O jornalista Maurício Stycer, em sua coluna no portal UOL, afirma que “há um aspecto positivo no texto mal-educado que Pedro Bial publicou na "Folha" na tarde de domingo (18) com ofensas a mim, mesmo sem ser citado nominalmente, e ao UOL. Trata-se da constatação, que me deixa realmente feliz, que uma crítica de televisão em sentido estrito ainda gere debate e discussões no Brasil”. “Infelizmente, porém, a qualidade da contestação de Bial deixa muito a desejar. O apresentador busca explicar por que disse numa TV pública ligada ao governo do Estado de São Paulo, durante o "Manhattan Connection", que só entrevistaria o ex-presidente Lula com um detector de mentiras. Em coluna no UOL, classifiquei o comentário como "grosseiro"”, relembra o jornalista.

Ele relata que, no texto publicado pela “"Folha", Bial informa que foi convidado a escrever pelo editor do jornal, de quem teria ouvido. "Acho que você está sendo vítima de uma campanha". O apresentador, então, emenda: "Faz sentido oferecer-me compensação, pois houve campanha, e foi desencadeada pelo UOL [portal que tem participação minoritária e indireta da Folha] a partir de colaboradores 'cheerleaders' do Twitter, que cravaram o adjetivo "grosseiro" como início de seu título caça-clique"”.

Stycer rebate o artigo: “Campanha? Meu texto, publicado na quinta-feira (15), teve muita repercussão na internet. Uma parte considerável dos comentários que vi foi em apoio a Bial - e com críticas a mim e xingamentos a Lula. Algumas poucas figuras públicas, como o comediante Gregorio Duvivier, o influenciador Felipe Neto e o ator José de Abreu, criticaram Bial. O apresentador Danilo Gentili ironizou a minha visão””.

“Por fim, Bial quer ensinar ao crítico qual seria o adjetivo correto para qualificar o seu comentário sobre o "polígrafo" para Lula. "Grosseiro", já sabemos, não o agradou. "Mais honesto seria 'jocoso' ou 'irreverente', mas talvez não fosse tão chamativo", ensinou o apresentador, insistindo na ideia de que o termo "grosseiro" foi usado por mim para conseguir audiência para a coluna. Não. Achei grosseiro mesmo o tratamento dado a Lula, como teria achado o apresentador se referisse assim a outros ex-presidentes. Uma grosseria gratuita”, diz Stycer.

.

