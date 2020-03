Resultado do teste de Bolsonaro sai logo mais, avisa Monica Bergamo

"Wajngarten com coronavírus, suspeita antecipada pela coluna, na @folha, na quarta, hj capa de todos os jornais. O resultado do exame em Bolsonaro sai logo mais", escreveu a jornalista Mônica Bergamo no Twitter edit

247 - A jornalista Mônica Bergamo informou no Twittr que o resultado do teste de coronavírus em Jair Bolsonaro sai ainda na manhã desta sexta-feira (13). "Wajngarten com coronavírus, suspeita antecipada pela coluna, na @folha, na quarta, hj capa de todos os jornais. O resultado do exame em Bolsonaro sai logo mais", escreveu a jornalista no Twitter.

O secretário de comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten, já foi diagnosticado com a doença.

O País tem mais de 130 casos de coronavírus, que já matou mais de 4 mil pessoas no mundo e mais de 100 países.