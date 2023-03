Revista publicará artigo de Xi Jinping sobre caminho do esforço do Partido e do povo na nova era

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), explicando o caminho que o Partido e o povo chinês devem seguir em seus esforços na nova era, será publicado nesta quarta-feira (1º/3).

O artigo de Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na quinta edição deste ano da Revista Qiushi, periódico emblemático do Comitê Central do PCCh.

O artigo sustenta que defender a liderança geral do Partido é o caminho que devemos seguir para manter e desenvolver o socialismo com características chinesas.

"Enquanto mantivermos inabalavelmente a liderança geral do Partido e salvaguardarmos a autoridade do Comitê Central do Partido e sua liderança centralizada e unificada, seremos definitivamente capazes de garantir que todo o Partido e o país tenham a forte coesão política para unir o povo para que trabalhe em conjunto, desenvolva a confiança, reúna o forte poder da inovação com base no que foi feito no passado e a unidade para superar todas as dificuldades e conformar uma âncora para a nação diante da adversidade", diz o artigo.

Além disso, o artigo enfatiza que o socialismo com características chinesas é o caminho que devemos tomar para realizar a revitalização da nação chinesa; trabalhar arduamente em unidade é o caminho que o povo chinês deve seguir para fazer conquistas históricas; e colocar em prática nossa nova filosofia de desenvolvimento é o caminho que devemos tomar para transformar nosso país em uma nação forte na nova era.

O texto prossegue dizendo que o exercício de uma auto-governança plena e rigorosa do Partido é o caminho que devemos seguir para manter o vigor e a vitalidade do Partido e garantir o seu sucesso na nova jornada, prometendo fazer grandes esforços para "levar adiante o grande espírito fundador do Partido, permanecer fiéis à nossa missão fundadora, ter a coragem de nos reformar, remover consistentemente todos os elementos que prejudicam a natureza avançada e a integridade do Partido e eliminar todos os vírus que erodem sua saúde".

