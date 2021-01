Ricardo Kotscho: "quem pode nos salvar do genocida Bolsonaro?"

247 - O jornalista Ricardo Kotscho escreve que é preciso salvar o país de Jair Bolsonaro, que comete genocídio como evidencia a crise sanitária em Manaus.

"Panelaços e notas de repúdio, como sabemos, não são capazes de nos livrar do mal maior na pandemia que é esse desgoverno do capitão Bolsonaro e do seu cúmplice Pazuello, que a cada dia aumentam o desespero do povo brasileiro".

"Com o atraso proposital para o início da vacinação e o aumento nos casos de mortes e contaminações, batendo recordes diários, brasileiros continuam impedidos de ir às ruas para defender os seus direitos, única forma de obrigar a Câmara a iniciar um processo de impeachment".

"Segundo a Agência Pública, ao todo 1459 pessoas e organizações já assinaram pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Agora são 56 os pedidos à espera do presidente da Câmara, Rodrigo Maia".

"Motivos não faltam e a cada dia se multiplicam, mas os donos do poder se preocupam apenas com as eleições para as novas direções da Câmara e do Senado", escreve o jornalista no UOL.

