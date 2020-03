Rodrigo Vianna: 'Bolsonaro deve ser afastado por razões fitossanitárias'

O jornalista Rodrigo Vianna afirma que Bolsonaro perdeu definitivamente todas as condições de permanecer na presidência e que o apoio dos setores que lhe sustentavam está cada vez mais escasso edit

247 - O jornalista Rodrigo Vianna diz que Bolsonaro conseguiu reunir as condições que lhe faltavam para ser oficialmente um presidente zumbi. Ele diz: "nesse momento, vai-se estabelecendo um consenso... Da direita quase louca da toalha voadora, à esquerda cirandeira dos 20 centavos... Do Estadão à Globo... Dos bancos aos sindicalistas... Bolsonaro perdeu as condições de governar! Deve ser afastado por razões fitossanitárias."

Veja o Twitter de Rodrigo Vianna: