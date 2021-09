Rodrigo Vianna: Lula tem chance real de vitória no primeiro turno

"Com 11 pontos percentuais a mais do que os adversários somados, Lula venceria no primeiro turno", diz o jornalista edit

Do Brasil de Fato – O Tempero da Notícia, produzido pelo Brasil de Fato, traz pitadas de análises e opiniões sobre a conjuntura da semana pelo olhar do apresentador Rodrigo Vianna.

Nesta edição, o jornalista comenta o vexame e as mentiras de Jair Bolsonaro (sem partido) no discurso da ONU em Nova York, o comportamento desastroso também nas ruas do presidente e de integrantes da sua comitiva, fala sobre a intensificação das investigações na CPI da Covid e analisa a participação de empresários da saúde no esquema bolsonarista da cloroquina.

"A gente fica na dúvida se era só uma alinhamento ideológico ou se havia vantagem economica", apimenta o jornalista.

O programa destaca também as investigações das rachadinhas no Rio de Janeiro , e conta que o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos - RJ), foi citado na decisão do juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), como "comandante da operação ilícita".

Em mais um ingrediente da receita da semana, a aprovação da reforma administrativa - Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 32/2020 - que foi aprovada, na tarde da quinta-feira (23), na comissão especial que discute a matéria na Câmara dos Deputados.

Para o quadro Panela de Pressão, Vianna leva o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que depois de cancelar a vacinação de adolescentes no Brasil e fazer gestos obscenos a manifestantes que protestavam contra Bolsonaro em Nova York, testou positivo para covid-19 e ficará em quarentena nos Estados Unidos com dinheiro público.

Já o Cafezinho vai para o MTST e a Frente Povo Sem Medo, que ocuparam a Bolsa de Valores em São Paulo, em protesto contra a fome e a miséria que crecem com as crises sanitária e econômica da gestão Bolsonaro.

Onde ouvir e assistir

O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20h30, no Youtube do Brasil de Fato e na TVT, no canal 44.1 – sinal digital HD aberto na Grande São Paulo e canal 512 NET HD-ABC.

Moradores do estado de São Paulo podem acompanhar o programa pela Rádio Brasil Atual (98,9 FM na Capital Paulista e 93,3 FM na Baixada Santista), nos mesmos horários.

As edições também estão disponíveis nas plataformas de podcasts e podem ser escutadas no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Itunes e Pocket Casts.

