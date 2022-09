'Rosa Weber sabe o que diz sobre conter projeto autoritário de Bolsonaro', diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que o discurso de posse da ministra Rosa Weber, nova presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), foi marcado pela defesa da democracia e do Estado de Direito. O enunciado seria dispensável numa situação de normalidade. Não é o caso do Brasil de 2022”, observa Mello Franco.

“A oradora não precisou nomear o líder da ofensiva autoritária. Falava de Jair Bolsonaro, que quebrou o protocolo e faltou à cerimônia, em nova demonstração de desprezo pelo Judiciário”, destaca mais à frente.

“Rosa sabe o que diz quando frisa a urgência de conter o autoritarismo. Bolsonaro já avisou que, se reeleito, pretende enquadrar o Supremo e derrubar ‘em uma semana’ a liminar que suspendeu seus decretos armamentistas”, diz o jornalista.

“No Congresso, governistas tentam ressuscitar uma proposta que muda a Constituição para ampliar o número de vagas na Corte. Isso já foi feito na ditadura. Permitiu que os generais subjugassem o Supremo sem a necessidade de fechá-lo”, finaliza.

