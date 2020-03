Rosangela Moro posta texto defendendo Drauzio e apaga em seguida

A advogada Rosangela Moro, esposa do ministro Sergio Moro, fez uma publicação no Instagram defendendo o médico Drauzio Varella, alvo de linchamento das milícias de extrema direita. Ela, entretanto, apagou a publicação minutos depois edit

247 - Na publicação, Rosangela Moro diz que o médico não entra no presídio para julgar as pessoas. “Ele entra para ouvi-las. Nada muda a crueldade de quem cometeu um crime, mas ouvir um criminoso não o torna um criminoso."

A reportagem do site Metrópoles destaca que "Rosangela Moro cita o clássico livro Estação Carandiru, de Drauzio, lançado em 1999. Na publicação, ela usa a hashtag #odeioinjustiça."

A matéria relembra o episódio: "o médico Drauzio Varella apresentou uma reportagem sobre a realidade das detentas transexuais dos presídios de São Paulo. No fim da matéria, ele ouvia uma presa chamada Suzy. Comovido com a descrição da solidão por Suzy, ele a abraça, o que gera grande onda de empatia no país. Telespectadores chegaram a organizar vaquinhas on-line e mutirões para envio de cartas a ela."