Rubens Paiva pergunta a Maia: "por que o senhor descartou os 48 pedidos de impeachment do presidente?"

Horas após Jair Bolsonaro responder a um jornalista do O Globo com ameaça de agressão física, o escritor, roteirista e também jornalista Marcelo Rubens Paiva usou suas redes sociais para perguntar ao Rodrigo Maia por que “descartou os 48 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro, cuja esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?” edit

247 - O escritor, roteirista e jornalista Marcelo Rubens Paiva usou suas redes sociais na noite de domingo (23) para perguntar ao "Presidente Rodrigo Maia" por que “descartou os 48 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro, cuja esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”.

O questionamento foi publicado por Rubens Paiva horas após Jair Bolsonaro responder “minha vontade é encher a tua boca com porrada” para um jornalista do O Globo que perguntou sobre os repasses do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, de R$ 89 mil à primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“Presidente Rodrigo Maia, por que o senhor descartou os 48 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro, cuja esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”, publicou Paiva em sua conta no Twitter.

Confira o Tweet:

Presidente @RodrigoMaia por que o senhor descartou os 48 pedidos de impeachment do presidente @jairbolsonaro cuja esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) August 24, 2020





BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo ter vontade de encher a boca de um repórter de porrada, após ser questionado sobre supostos depósitos feitos na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pelo ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz.

“Vontade de encher tua boca com uma porrada, tá”, afirmou o presidente, após pergunta feita por jornalista do jornal O Globo, de acordo com áudio divulgado pelo jornal.

A declaração foi dada durante visita feita por Bolsonaro à Catedral de Brasília.

No início deste mês, a revista Crusoé divulgou que Queiroz, que é ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), depositou 72 mil reais em cheques na conta da primeira-dama entre 2011 e 2018, período em que é suspeito de operar um esquema de “rachadinha” no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A informação sobre os depósitos foi confirmada pelos jornais O Globo, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo, de acordo com as publicações.

Além dos valores depositados por Queiroz, a mulher do ex-assessor parlamentar também fez repasses, no valor total de 17 mil reais, à Michelle Bolsonaro, em 2011, de acordo com a Folha.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.