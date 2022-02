Rubens Valente, do Uol, diz que Adélio não prestou depoimento à PF

Jornalista diz ter consultado três fontes em off; no entanto, bolsonarismo tem feito clara exploração política do caso edit

247 - O jornalista Rubens Valente escreveu em sua coluna na tarde desta segunda-feira (14), no Uol , que é falsa a versão de que Adélio Bispo de Oliveira teria prestado depoimento e culpado o PT como mandante do caso da facada em Jair Bolsonaro em 2018.

A versão passou a circular a partir de um perfil do Anonymous no Twitter , que fez uma publicação no sábado afirmando que "Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela PF dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018". "Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza, absoluta que Adélio foi coagido", complementa o grupo em outro tuíte.

Em sua coluna, Valente cita três fontes em off para sustentar que há uma fake news contra Adélio. A rede bolsonarista, no entanto, tem feito clara exploração política do caso. No domingo, Carlos Bolsonaro já associou a suposta facada ao PT . Nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro publicou um vídeo de 2018 do episódio, dizendo ser novo, da madrugada após ter sido operado.

“A coluna apurou junto a três fontes que têm conhecimento do caso criminal que é uma fake news o boato que circula em redes sociais nesta segunda-feira (14) de que Adélio Bispo de Oliveira teria prestado um "depoimento" no qual teria incriminado um partido político como suposto ‘mandante’”, escreve Rubens Valente.

