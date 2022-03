Rússia define data para encerramento do Instagram

Apoie o 247

Do RT - Citando a decisão “sem precedentes” da empresa-mãe do Instagram, Meta, de permitir apelos à violência contra os russos, o regulador de mídia do país anunciou que a plataforma de compartilhamento de fotos e vídeos será bloqueada no país a partir de 14 de março.

“Estão circulando mensagens na rede social Instagram encorajando e provocando atos violentos contra os russos”, disse Roskomnadzor na sexta-feira, acrescentando que a Procuradoria-Geral da Rússia solicitou que o acesso à plataforma fosse restringido.

As restrições entrarão em vigor no final do dia de domingo, dando aos usuários russos “48 horas adicionais” para recuperar suas fotos e vídeos do Instagram, migrar para outras redes sociais e notificar seus contatos e assinantes, acrescentou Roskomnadzor.

Moscou já bloqueou o acesso à plataforma principal da Meta, o Facebook, desde a semana passada , citando a decisão da gigante do Vale do Silício de restringir a mídia russa, como RT e Sputnik. O WhatsApp, outro produto da Meta, é bastante utilizado no país. De acordo com relatos da mídia russa , o WhatsApp não ficará offline para os russos, pois é usado principalmente como meio de comunicação.

Ao considerar uma proposta para rotular a Meta de “organização extremista”, as autoridades russas disseram na sexta-feira que não pretendem perseguir seus cidadãos que usam soluções alternativas como VPNs “de boa fé” para acessar os produtos da empresa.

Citando e-mails internos, a Reuters informou na quinta-feira que o Meta estaria relaxando suas regras de “discurso de ódio” para permitir apelos à violência contra tropas russas na Ucrânia ou desejar a morte do presidente Vladimir Putin da Rússia e Alexander Lukashenko da Bielorrússia. As regras deveriam estar em vigor apenas na Armênia, Azerbaijão, Estônia, Geórgia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia.

O presidente de assuntos globais da Meta, Nick Clegg, um ex-político britânico, procurou esclarecer a política na sexta-feira, chamando-a de "uma decisão temporária tomada em circunstâncias extraordinárias e sem precedentes" e dizendo que só se aplicaria à Ucrânia.

“Quero ser muito claro: nossas políticas estão focadas em proteger os direitos das pessoas à expressão como uma expressão de autodefesa em reação a uma invasão militar de seu país”, disse Clegg em comunicado. “O fato é que, se aplicássemos nossas políticas de conteúdo padrão sem nenhum ajuste, agora estaríamos removendo conteúdo de ucranianos comuns expressando sua resistência e fúria contra as forças militares invasoras, o que seria justamente visto como inaceitável”.

Meta “não tem problemas com o povo russo. Não há nenhuma mudança em nossas políticas de discurso de ódio no que diz respeito ao povo russo. Não toleraremos russofobia ou qualquer tipo de discriminação, assédio ou violência contra russos em nossa plataforma”, acrescentou Clegg.