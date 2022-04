Rússia proíbe anúncios do Google

O regulador de mídia da Rússia proibiu a publicidade de recursos de informações do Google no país por não conformidade com as leis locais edit

Sputnik - O regulador de mídia da Rússia proibiu a publicidade de recursos de informações do Google no país por não conformidade com as leis locais.

“A proibição completa da distribuição de publicidade no Google e seus recursos se deve à disseminação de desinformação por uma entidade estrangeira em violação à legislação russa”, disse a assessoria de imprensa do Roskomnadzor, por meio do canal de telegrama do regulador.

De acordo com a agência, o YouTube, de propriedade do Google, se recusou a remover mais de 12.000 vídeos que supostamente espalhavam notícias falsas sobre o curso da operação militar da Rússia na Ucrânia.

