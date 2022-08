Saiba de quanto será o prejuízo da Globo com a Copa

A emissora vai ter prejuízo e não lucrará com o principal torneio de futebol do mundo edit

247 - Com exclusividade da Copa do Mundo do Catar na TV aberta, a Globo celebrou nesta semana ter conseguido vender R$ 1,085 bilhão em cotas de publicidade. Mas mesmo com o alto valor, a emissora vai ter prejuízo e não lucrará com o principal torneio de futebol do mundo. São vários os motivos, que vão desde o preço alto dos direitos de transmissão até os gastos para mandar equipe para cobertura no país do Oriente Médio. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O Notícias da TV apurou alguns valores que explicam essa operação no vermelho. Cada cota na TV aberta foi vendida por R$ 175 milhões. Por ano, a Globo paga US$ 90 milhões para a Fifa (Federação Internacional de Futebol) para ter eventos da entidade máxima do futebol. No câmbio atual, o valor é de R$ 466 milhões.

Ainda existe o valor da renegociação da dívida de uma parcela não paga pela TV à entidade em 2020, feita após uma briga judicial no auge da pandemia. Esse valor está na casa dos US$ 30 milhões (R$ 155 milhões na cotação atual). Ou seja, só de custos com direitos, serão R$ 621 milhões.

Além disso, a emissora não fica com o valor total da cota da Copa. Parte do dinheiro das vendas é repassada em forma de comissão para as agências que intermediam as negociações. Entram na conta também os impostos que incidem nas transações.

Para viabilizar a cobertura do evento, a Globo também precisa investir pesado em produção, com o pagamento de hospedagem, alimentação e passagens para os profissionais, além de outros custos da viagem. Só para se ter uma ideia, um quarto de hotel "modesto" para os padrões do Catar não sai por menos de R$ 10 mil por dia. Uma passagem de avião está na casa dos R$ 9 mil em classe econômica.

